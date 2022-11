28 novembre 2022 a

Leggo che una trentottenne inglese ha messo in affitto il marito per 40 sterline l’ora. Non si tratta di un gioco erotico ma il marito della suddetta si limita ad aiutare le donne single nei lavori domestici. Le cose sono andate benissimo al punto che l’uomo ha lasciato il lavoro che faceva per dedicarsi a questo. Che poi non succeda niente quando fa i lavori domestici in casa altrui, è tutto da verificare.