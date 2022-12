Cani e gatti riconoscono la voce del padrone, lo posso confermare

05 dicembre 2022 a

a

a

Io non so mai se sono vere, ma prediligo pubblicare notizie che riguardano gli animali. Ho letto di recente che alcuni ricercatori stranieri hanno certificato che i gatti sono attenti ai nostri discorsi e riconoscono la voce del padrone. Si pensava in precedenza che fossero i cani a riconoscere la voce del padrone. No, anche i gatti. Ho un gatto che si chiama Filippo e posso confermare. Posso confermare che anche i cani sentono la voce del padrone e la riconoscono.