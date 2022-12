D'ora in poi, se mi imbatto in una formica la proteggerò

19 dicembre 2022 a

a

a

Leggo che sulla terra ci sarebbero 20 quadrilioni di formiche ovvero ci sono 2 milioni e mezzo di formiche per ogni uomo. Io ne ho incontrate alcune nella vita, ma non credo di essere arrivato ad una cifra così importante. Però si dice anche che le formiche, come le farfalle, sarebbero a rischio e quindi forse vanno protette. D’ora in avanti se m’imbatterò in una formica la proteggerò, guardandola con rispetto. Mancano anche le zanzare, almeno così si dice e forse è vero perché contemporaneamente sono scomparsi i gechi che si mangiano le zanzare.