Ad inizio anno qualcuno si prende cura di farci sapere i nomi più diffusi per i bambini nati nel 2021. Il risultato è che i nomi più gettonati sono stati: Leonardo e Sofia, seguiti da Alessandro, Tommaso, Francesco per i maschi e Aurora, Giulia e Ginevra per le bimbe. Pensate che Leonardo mantiene il primato delle scelte dal 2018 come per le bambine è stabile il primo posto di Sofia. Meno gettonato per i maschi è il nome Andrea e per le femmine Matilde.