Ma in cosa consiste la minaccia a un giornalista?

Leggo e mi stupisco che nel 2022 le minacce ai giornalisti sono raddoppiate. Nei primi nove mesi dello stesso anno sono stati minacciati 564 giornalisti ovvero il 100 per cento in più dei 288 dello stesso periodo del 2021. Non capisco perché. C’è forse maggior risentimento in chi legge? Si pensa che quanti scrivono oggi siano più impauriti di quelli che leggono? Insomma, non è una storia molto comprensibile. Un tempo i giornalisti non venivano minacciati ma querelati. Ecco perché non capisco in cosa consista la minaccia. Una lettera minatoria? Aspettarlo sotto casa o sotto la redazione del giornale?