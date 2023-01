I botti di Capodanno "utili" solo agli ospedali

Maurizio Costanzo 25 gennaio 2023 a

È passato del tempo dalla notte dell’ultimo dell’anno e quindi è normale che qualcuno faccia dei bilanci. Ebbene, si scopre che in dieci anni, il bilancio in Italia dei botti di Capodanno è stato di tremila feriti gravi, oltre sei morti. All’ultimo Capodanno, ad un bambino di 10 anni hanno dovuto asportare una mano dilaniata da un ordigno esplosivo che il piccolo stava per lanciare. A parte il beneficio delle fabbriche che costruiscono fuochi appositi per la notte del 31 Dicembre, mi chiedo a cosa altro servono i botti di Capodanno se non ad incrementare il lavoro delle corsie d’ospedale.