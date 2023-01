Una telefonata per un bagliore di benessere? Troppo poco

Maurizio Costanzo 29 gennaio 2023 a

Una giornalista americana ha spiegato che, dato che si corre sempre, basterebbe una breve chiamata telefonica per riallacciare i rapporti e godersi quello che lei considera un “vero e reale bagliore di benessere”. Non conosco questa giornalista americana ma ho come l’impressione che si accontenti di poco se le è sufficiente una breve telefonata per vivere un bagliore d’interesse. Conosco persone che stanno ore al telefono e quando chiudono la telefonata sono più arrabbiati dell’inizio della telefonata.