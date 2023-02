L'incremento demografico: cosa è successo nella Storia

Maurizio Costanzo 17 febbraio 2023 a

Si è soliti ripetere che il mondo “scoppia” e che siamo troppi. Al contrario, nel 2022, ed è la prima volta in oltre 60 anni, a contarli, in Cina sono stati 850mila in meno. Non so perché c’è stato questo calo, quanto questo dipenda dai problemi di salute dei cinesi, ma sta di fatto che il calo c’è. Quando ero giovane si parlava sempre di sovra popolazione e si faceva presente che questo sarebbe diventato un problema. Ma poi ci sono venute incontro alcune pandemie e l’equilibrio piano piano si è ristabilito.