Il dramma al concerto di Elisa: l’annuncio della cantante

Doveva essere una serata di musica e festa, ma il concerto di Elisa, in programma sabato 14 novembre all’Estragon di Bologna, si è trasformato in tragedia. Una donna di 35 anni, presente nelle prime file durante il raduno riservato al fan club della cantante, ha accusato un malore poco prima dell’inizio dello spettacolo. Soccorsa immediatamente dai sanitari, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è morta a causa di un arresto cardiaco.

Poco dopo, Elisa è salita sul palco visibilmente commossa e in lacrime, comunicando personalmente la notizia ai circa mille presenti: “Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta”. La cantante ha poi invitato tutti a riflettere sul valore della vita e sull’importanza dei legami umani. L’evento è stato immediatamente sospeso.

Anche Lele Roveri, organizzatore e anima dell’Estragon da quasi 35 anni, ha espresso il proprio dolore attraverso un messaggio. Ha raccontato la drammaticità di quanto accaduto e la responsabilità che sente nei confronti delle persone che frequentano il locale.

«Durante il raduno del fan club di Elisa all’Estragon, prima dell’inizio del concerto, una ragazza ha accusato un malore, un maledetto arresto cardiaco. È stata immediatamente assistita dal personale sanitario presente, portata in ospedale dove purtroppo è deceduta», ha scritto.

Roveri ha inoltre raccontato di essere dovuto salire sul palco insieme a Elisa per annunciare la sospensione della serata: «Insieme a Elisa abbiamo comunicato che la serata che non era ancora iniziata finiva lì, per tutti noi».