Mediaset è il primo editore televisivo in Italia per ascolti sia in prima serata sia nell’intera giornata. È quanto emerge dall’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Agcom relativo al primo semestre 2026. Nel prime time il Gruppo registra circa 7,7 milioni di spettatori medi e il 39,2% di share, mentre nelle 24 ore raggiunge 3,2 milioni di spettatori e il 38% di share.

In prima serata gli spettatori Mediaset crescono del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, con un guadagno di 4,1 punti di share. Rai si attesta invece a 7,3 milioni di spettatori e al 37,1% di share, con una flessione del 5,9% del pubblico e di 1,8 punti di quota. Il vantaggio di Mediaset è quindi di 2,1 punti percentuali.

I dati arrivano a pochi giorni dall’incontro con la stampa dell’11 novembre a Cologno Monzese, durante il quale Pier Silvio Berlusconi, chairman e Group CEO di MFE-MediaForEurope, aveva espresso soddisfazione per i risultati televisivi e digitali in Italia, sottolineando: «Siamo più avanti di tutti i broadcaster in Europa».

Anche nell’intera giornata Mediaset registra un andamento positivo: gli spettatori aumentano dello 0,7% rispetto al primo semestre 2025. Rai, con 3,1 milioni di spettatori medi e il 37,3% di share, perde invece l’1% del pubblico.