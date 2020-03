Antonella Elia e le corna al GF Vip. Fiore contro Pietro: “Io sono la figlia di Argento, tu non sei un c***"

02 marzo 2020 a

Chi dei due mente? Pietro Delle Piane o Fiore Argento? Adesso, volano gli stracci al Live Non è la D'Urso quando rompe il silenzio la figlia del re del brivido. La versione di Pietro, ex fidanzato di Antonella Elia, sembra non convincere nessuno. E quando va di scena il confronto, attesissimo da settimane, la figlia del famoso regista sbotta: "Stai dicendo solo bugie. Io sono la figlia di Dario Argento. Tu chi c*** sei?". La tensione arriva alle stelle.

Le foto del settimanale Nuovo, che ritraevano Pietro e Fiore insieme mano nella mano e in atteggiamenti sospetti, hanno lasciato tutti a bocca aperta. Si è trattato di una trappola ai danni di Fiore? Intanto, spuntano anche alcune conversazioni con Cristina Plevani (storica vincitrice del primo Grande Fratello) che Pietro avrebbe avuto in passato. E poi al Live arriva la rivelazione di una ex che dice: "Pietro, tanti anni fa, mi proposte una finta paparazzata”. Lui smentisce. Delle Piane, però, incassa il rosso al Live sentiment dal pubblico. La Elia decide di mollarlo. Pietro è pronto a tornare alla carica: “Deve dirmelo in faccia”.



di Francesco Fredella