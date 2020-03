Grande Fratello Vip, la testimonianza dallo studio: "Dovevamo applaudire Antonella Elia, altrimenti ci cacciavano"

04 marzo 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip continua ad avere successo di pubblico e di ascolti, ma allo stesso tempo innesca delle polemiche non indifferenti. Il cast scelto da Alfonso Signorini e dagli autori è promosso a pieni voti, ma continua a non convincere l'interpretazione completamente diversa rispetto a quella del pubblico di alcuni episodi controversi verificatisi nella casa più spiata d'Italia. Sui social nelle ultime 24 ore è diventata virale una testimonianza di uno spettatore presente in studio durante la diretta su Canale 5.

"Scordatevi di me": mai visto al GF Vip. Adriana Volpe, clamorosa protesta nella notte contro gli autori

Questa persona sostiene la tesi secondo cui Antonella Elia è protetta in maniera palese dal GF Vip (anche se è innegabile che abbia uno zoccolo duro di fan, comunque minore rispetto a chi ne ha piene le scatole delle sue manie di protagonismo e dei suoi giochetti vittimistici): "Oggi come ogni puntata - si legge su Instagram - ero tra il pubblico. Entriamo e un signore inizia a dirci che quando Antonella Elia avrebbe parlato noi dovevamo applaudire. E così è stato, un ragazzo due file dietro me ha fischiato ed è stato allontanato in malo modo da due persone in cappotto e sciarpa. Volevo dire a tutta la redazione di Grande Fratello, non vi vergognate nemmeno un po'?".