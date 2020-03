Adriana Volpe fa infuriare il Grande Fratello Vip: spunta un foglietto in giardino, autori nel panico

04 marzo 2020 a

a

a

Adriana Volpe aveva promesso di non dare più conto agli autori del Grande Fratello Vip e lo sta facendo senza remora. La Volpe non ha affatto gradito il trattamento riservatole durante la puntata di lunedì 2 marzo e quindi ha deciso di comportarsi di conseguenza. Dopo aver minacciato di rimanere senza microfoni, Adriana ha dato vita ad una scena che ha fatto infuriare il GF: in giardino un drone ha lasciato cadere un foglietto, che presumibilmente riportava un articolo di giornale, e lo ha mostrato ad alcuni concorrenti nonostante gli autori le avessero più volte intimato di portarlo subito in confessionale. Ma la Volpe ha ignorato la voce che la richiamava all'interno della casa e ha prima analizzato per bene il foglietto, salvo poi esaudire finalmente la richiesta pressante del GF.