Serale Amici, Nicolai Gorodiskii punito da Timor Steffens: "Ti stai scavando la tomba"

07 marzo 2020 a

a

a

Caos ad Amici e ancora una volta al centro delle polemiche ci sono il professore Timor Steffens e il ballerino Nicolai Gorodiskii. L'allievo arrivato al serale è stato punito insieme a Javier Rojas per i suoi ritardi e assenze. Punizione esemplare: Nicolai, recidivo, non si è potuto esibire nei due gironi, ma solo per l'eliminazione (a Javier invece, dopo le scuse immediate, è stato concesso di ballare nella seconda manche).

"Non mi giustifico - ha attaccato Nicolai - ma io quando lavoro do tutto e mi impegno tanto. Anche se a volte sono mancato a lezione, dopo per tutta la giornata mi impegno moltissimo. Non mi sembra giusto perché non so se il maestro è arrabbiato per quella puntata nel pomeridiano”. La polemica è nota ai telespettatori: Gorodiskii aveva accusato Timor di non parlare in italiano. Quando Nicolai, in puntata, definisce "mala persona” l'insegnante, Steffens risponde per le rime: "Le tue azioni parlano più forte delle tue parole. Tu dai tutto per scontato! Non sono un tuo amichetto, sono un professore qui e un giudice. Ti stai scavando la tomba da solo. Sei arrogante!”.