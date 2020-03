Italia sì, ai tempi del Coronavirus tutti i collegamenti e gli ospiti di Marco Liorni

Francesco Fredella 07 marzo 2020 a

Approfondimenti, dirette e testimonianze. Anche Italia sì - il programma di Rai1 con Marco Liorni - si prepara ad una mega puntata di approfondimento sul Coronavirus e sull’emergenza che l’Italia sta vivendo in queste ore. La trasmissione di Marco Liorni, in diretta ogni sabato pomeriggio, racconterà storie ed emozioni. Ma chiarirà anche dubbi si tutto quello che si legge in Rete. Al fianco di Marco Liorni, come in ogni puntata, ci saranno: Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli Dalle prime indiscrezioni, in questa puntata di ItaliaSì, sul podio vedremo le storie della DiamondPrincess e del suo Comandante, la nave con 3.600 persone a bordo messa in quarantena in Giappone. E poi: Coronavirus, animali e contagi. In pratica: cosa dice la gente e qual è la verità. In studio arriveranno pure Francesca Tata (psicoterapeuta) e il prof. Bianchi di Castelbianci. Non mancheranno i bilanci, gli aggiornamenti con la Protezione Civile, i podi virtuali della gente nella zona rossa. Infine ci sarà un collegamento con l’Auditorium di Napoli dove ci aspettano Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero per Una Storia da Cantare Al centro della scena il podio di ItaliaSì dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta. Da casa è possibile partecipare mandando sms o whatsapp al numero 333.6196865 e su Instagram alla pagina ufficiale del programma.