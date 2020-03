Grande Fratello vip, Adriana Volpe convocata dalla produzione. "Contatti con la famiglia, motivi personali". C'entra il coronavirus

Francesco Fredella 08 marzo 2020 a

Suspance. Nella casa del Grande Fratello vip arriva un po’ di timore quando Adriana Volpe viene chiamata dalla Produzione: c’è un messaggio per lei. Di cosa si tratta? Diventa un vero giallo, all’inizio irrisolvibile. La concorrente ha un contatto con la famiglia. Un fuoriprogramma concesso dal Grande Fratello vip, sempre all’insegna di tutte le precauzioni dettate dall’allarme Coronavirus. Si legge ufficialmente: “La produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”.

Come si sa dalle ultime notizie che la Produzione ha deciso che nessun concorrente può incontrare altra gente che non viva nella casa (proprio per scongiurare un potenziale contatto con il virus cinese che sta mettendo in ginocchio l’Italia in queste ore). Sembra che la Volpe abbia avuto un contatto telefonico con la sua famiglia, probabilmente suo marito Roberto. Al suo ritorno nella casa, dopo essere stata chiamata dalla Produzione, sembra a tutti più rilassata. Pericolo scampato. Significa che non ha ricevuto brutte notizie. E questo dettaglia rassicura tutti i suoi fan. La Volpe, secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe essere uno dei concorrenti proiettati verso la vittoria.