Domenica Live, Iva Zanicchi gelosa di Cristiano Malgioglio? L'impensabile, da Barbara D'Urso

E’ la lingua più tagliente della tv. Ma è anche il paroliere più amato dalle grandi dive. Cristiano Maglioglio non perde il pelo e non perde il vizio. Arriva al Live non è la d’Urso contro 5 agguerritissime sfere. Tra queste Lory Del Santo. L’incontro tra loro in tv non è nuovo: Malgy litigò con la Del Santo che ha prodotto il film The Lady. "Non ti chiedo scusa", dice Cristiano che non vuole scusarsi con la Del Santo dopo aver definito "orripilante" il suo film.

Poi arriva la sfera rossa di Iva Zanicchi: “Tu dici sempre che hai portato a me gli scarti di Mina, ma non è vero”. Malgy attacca: “Andavo da Mina, poi dalla Vanoni e poi da altre quando rifiutavano le mie canzoni”. E Iva risponde: “Smettila di parlare di Mina quando sei con me. Devi amare solo me”. E’ un attacco di gelosia? Ma Cristiano fa un appello a Mina: “Fate una canzone insieme per i vostri 80 anni”. E alla fine Malgy spiega l’arcano mistero sull’outfit rosso a Sanremo come le poltrone: “Pensavo fossero blu”.

Ma il momento choc arriva quando rispolvera il suo Grande Fratello vip quando vede Serena Grandi. “E’ stata la prima donna che ho visto. Andai in camera, aveva la febbre alta e stava nel letto. Ma ho chiuso gli occhi”. Alla fine Queen Malgy confessa di aver visto donne nude dopo l’episodio al Grande Fratello. Gelo in studio.