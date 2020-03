Live-Non è la D'Urso, Fabio Testi jr: "Coronavirus? Bollino verde e smartphone tracciati, come funziona in Cina"

Francesco Fredella 09 marzo 2020 a

a

a

“Adesso il 70% dei negozi ha riaperto con tante precauzioni. Nei negozi si entra dopo aver preso la temperatura. I contagi sono diminuiti parecchio in Cina", racconta Fabio Testi Jr in collegamento a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso della domenica sera in onda su Canale 5, la puntata è quella dell'8 marzo. Dunque aggiunge: “C’è un sistema che sui cellulari riesce a tracciare il percorso di ognuno di noi. Quindi se hai bollino verde puoi accedere, altrimenti con il rosso ti fermi perché sei stato in zone pericolose”. Testi jr manda poi un messaggio a suo padre (che si trova nella casa più spiata d’Italia): “Papà non avere fretta di uscire dalla casa del Grande Fratello vip", conclude.