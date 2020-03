Grande Fratello Vip, Pupo su Antonio Zequila e Adriana Volpe: "Coronavirus? Sarete i nuovi Adamo ed Eva"

12 marzo 2020 a

Su Canale 5 è andata in onda una puntata molto particolare, se non addirittura storica per il Grande Fratello Vip. Il reality di Mediaset si è ritrovato ad essere inconsapevolmente un simbolo del "restate a casa" che sta caratterizzando l'Italia durante l'emergenza coronavirus. I concorrenti sono stati aggiornati sugli ultimi importanti sviluppi della guerra in atto con il Covid-19: non solo sono stati tranquillizzati sulle condizioni dei loro cari, ma sono stati anche invitati a non mollare (il programma finirà il 27 aprile) perché avranno l'occasione di rappresentare quei piccoli momenti che servono all'Italia per alleggerire l'emergenza. In questo senso, non è passata inosservata la battuta di Pupo, unico presente in studio insieme ad Alfonso Signorini: "Antonio Zequila e Adriana Volpe possono essere i nuovi Adamo ed Eva". Signorini ha scherzato: "Sì, i capostipiti delle nuove generazioni". Peccato che tra Zequila e la Volpe i rapporti siano tesissimi per la storia di una presunta relazione che avrebbero avuto quasi 30 anni fa.