Nickelodeon sostiene #iorestoacasa con una grande offerta di cartoni animati

Per intrattenere i più piccoli rimasti a casa da scuola, NickJr, Nickelodeon e Super! offrono una programmazione ad hoc per bambini e ragazzi. Su NickJr numerosi appuntamenti con i Paw Patrol, Bubble Guppies e i Top Wings. Nickelodeon invece è all’insegna dei live action con i Thundermans, Game Shakers e Henry Danger. Infine Super! (anche sul canale 47 del digitale terrestre) compie 8 anni e regala una programmazione speciale, con l’episodio finale di Kally’s Mashup e un episodio speciale di Miracolous “Il giorno degli eroi”. Nickelodeon (Sky canale 605), dedicato ai ragazzi in età scolare, la mattina parte con A Casa dei Loud. Il pomeriggio le avventure dei protagonisti di Thundermans, Game Shakers e Henry Danger, quest'ultimo protagonista anche di una maratona speciale nel weekend, dalle 8 alle 9:30. La mattina di Super! (canale 47 e Sky canale 625) è dedicata ai più piccoli con la serie animata Team Jay. Inoltre, mercoledì 18 marzo il canale compie 8 anni e festeggerà: alle 14:10 l'attesissimo episodio finale della seconda stagione di Kally's Mashup, alle 15:05 andrà in onda l'episodio speciale di un'ora della serie animata con le storie di Ladybug e Chat Noir, Miracolous "Il giorno degli eroi". In serata, alle 21:40 due episodi speciali di Kally's Mashup intitolati "In concerto". Infine, dal 20 marzo ogni venerdì alle 20 parte LET'S MOVIE, con una vasta scelta di film tra cui La gang del bosco, Addams Family 2 e Madagascar 3. Su NickJr (Sky canale 603) si parte con i Paw Patrol. Poi seguono i Bubble Guppies. Il pomeriggio è arricchito da azione e avventura con la squadra dei Top Wings, dalle 16:30 si torna a giocare con i cuccioli di Paw Patrol e per concludere un fine serata con un doppio episodio dei cuccioli a quattro zampe alle 19. Nel weekend dalle 7 alle 10 va in onda la maratona di Ryder e dei suoi cuccioli, poi ancora i Paw Patrol. Non resta che godersi lo spettacolo.