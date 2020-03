Verissimo, Belen Rodriguez confessa: "Avevo paura di Stefano De Martino, quando mi fece scendere in autostrada"

09 marzo 2020 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme. A raccontare la loro relazione è la bella showgirl che, ospite nel salottino di Silvia Toffanin ripercorre la rottura con il suo attuale marito. "Avevo paura di lui - spiega a Verissimo -. Poi mi ha fatto scendere in autostrada e mi ha detto... 'Io credo che l'amore non si riesca a mettere in pausa, sono la rabbia e la sofferenza a metterlo in pausa. Ma l'amore se c'è c'è'". Non tutto però è andato nel verso giusto, la modella argentina ha infatti precisato che dopo la fine della loro storia, non si parlavano più. "Ogni volta che ci vedevamo - prosegue alle telecamere di Mediaset -, non riuscivo a domare le emozioni e mi arrabbiavo con me stessa. Adesso ho imparato a farmi travolgere. Mi sono pentita di tante parole che gli ho detto in passato quando ero arrabbiata. Abbiamo preso davvero sottogamba quello che stavamo perdendo".

Ma alla fine l'amore ha trionfato: e dopo tre anni di stop, si sono ritrovati. "Il primo bacio dopo la rottura è avvenuto in una serata organizzata da lui. Mi sono ritrovata in consolle e l'ho baciato davanti a tutti. Poi io gli ho detto frequentiamoci, non diamoci titoli. Non volevo sentirmi chiamare la mia fidanzata perché avevo paura di lui" conclude con la voce quasi rotta dall'emozione.