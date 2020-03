Italia Sì, Fiorello smaschera Antonella Clerici: avete mai visto il suo giardino? Clamoroso su Rai 1

15 marzo 2020 a

“Antonella complimenti per il tuo monolocale. Hai un giardino grande quanto l’Umbria”: Fiorello regala un altro dei suoi imperdibili fuoriprogramma con Antonella Clerici. In collegamento con Italia Sì', il programma di Marco Liorni eccezionalmente in onda il sabato su Rai 1 al posto di Doemnica In (costretta allo stop per coronavirus) si fa trovare pronto nella sua postazione casalinga. Tenda arancione e divano uguale. Fiore è seduto comodamente in poltrona, scherza con la Clerici che è in collegamento dalla sua (grande) casa piemontese. Poco prima di Fiorello, infatti, aveva assistito al tour in tv di Antonella nel suo giardino. Grandissimo. E lo show è servito. Fiorello regala un po’ di sorrisi agli italiani prima di lanciare uno dei suoi scoop: “Propongo al direttore Coletta di mandare in onda le repliche del Festival”.

