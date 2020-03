Calano gli ascolti di Uomini e Donne. L'esperto Lele Mora dice la sua

17 marzo 2020 a

a

a

Uomini e Donne è fermo per qualche settimana a causa dell'emergenza coronavirus. Ma da qualche tempo, scrive Gossip e tv il Trono Classico di Uomini e Donne con i concorrenti giovani viene superato negli ascolti dal Trono Over che appassiona più di 3 milioni di telespettatori, Lele Mora, ex agente di molti ex tronisti ancora sulla cresta dell’onda, ha detto la sua sui nuovi protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Maria De Filippi non va in onda? Una voce clamorosa: il ruolo di Paolo Bonolis, aria tesa a Mediaset

“Penso che sul trono non ci siano i personaggi giusti. Quelli che in passato sceglievo io con l’avallo della signora Maria De Filippi, consigliata dai suoi assistenti, lo erano”, ha spiegato al settimanale Nuovo Tv. “Ho scoperto ragazzini che funzionavano in televisione ma che, comunque, avevano davvero voglia di innamorarsi, non solo di mettersi in mostra. Il tempo mi ha dato ragione: quasi tutti hanno avuto storie importanti”, ha aggiunto. "L’ultimo che ha lasciato un po’ il segno credo sia stato Andrea Damante. Poi il nulla”,