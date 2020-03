Grande Fratello Vip, massacro per Valeria Marini: Sossio-Patrick-Teresanna, roba pesantissima

18 marzo 2020 a

"È imprigionata nel suo personaggio": la triade solare (Sossio- Patrick e Teresanna) asfalta Valeria Marini. Stavolta in una chiacchierata in piscina si fa “taglio e cucito”. E la Marini diventa il bersaglio. “Io la conosco dal 2004 e questa è la prima volta che facciamo amicizia. Lei è buona”, dice Patrick. “Lei è molto buona, si preoccupa molto per gli altri ma ha questo egocentrismo che spesso la rende un po’ invadente…”, fa eco Teresanna che non risparmia critiche. La stoccata finale è di Sossio. “Diciamo che lei è imprigionata nel personaggio di Valeria Marini - dice l’ex calciatore. C’è Valeria Marini e Valeria Marini star e lei vuole essere solo star. Però è una bonacciona, fa una cosa e ne fa altre ottocentomila”. In un momento così delicato, dove al Gf Vip regna la preoccupazione per quello che sta accadendo fuori, le polemiche non mancano. Tutto come se fosse di moda fare “comunella”. Il comune bersaglio è Valeriona. Che incassa a sua insaputa l’ennesimo colpo.

