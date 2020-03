Amici, video-choc di Valentin: "Fa cac***, se sei così brava". Capito perché Maria De Filippi lo ha cacciato?

18 marzo 2020 a

Dopo il caos all'ultima puntata di Amici, con la furia di Maria De Filippi che si è riversata contro di lui nel corso del programma in onda su Canale 5, spunta anche un video inedito di Valentin in sala prove, dove si trovava insieme a Natalia Titova. Scene che ancora non sono ancora state trasmesse ma raccontate dalla stessa De Filippi nel corso della sua sfuriata e mostrate in anteprima da Dagospia. Breve ricostruzione: lui ha detto di voler lasciare, la conduttrice gli ha indicato la porta sottolineando come in sala prove fosse stato scortese con gli insegnanti. Ed ora, ecco il video che conferma le versioni della conduttrice. Nelle immagini ecco Valentin in sala prove con Natalia mentre afferma che non hanno ballerini a disposizione, non hanno coreografie potenti né canzoni che lo sono altrettanto. Insomma, dice chiaro e tondo che non hanno esibizioni forti, che sono sfavoriti di fatto. “Le telecamere devono seguire noi, non dobbiamo noi seguire le telecamere", prosegue Valentin. E ancora, frasi come: "Ho bisogno di tagliare la musica, questa fa ca***". Proprio quello che la De Filippi diceva avesse fatto. Dunque, a brutto muso contro Francesca Valenzin: "e sei così brava trovati due passi, che non ti sai trovare due passi”. Francesca risponde che i passi li ha, ma l’ex allievo insiste: “Non è musicale. Trovati due passi belli e li facciamo, se sei capace. Sei capace o no? Sono i passi che hanno messo loro, non tu. Perché tu non sei capace neanche di trovare due passi". Valentin, insomma, davvero inqualificabile: capite, ora, la reazione di Maria De Filippi?

Amici, Dagospia svela il video-choc di Valentin