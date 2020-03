Valentin e Francesca Tronca, corna in diretta ad Amici per Todaro? Dopo l'addio, il video del bacio

17 marzo 2020 a

Brutte notizie per Raimondo Todaro. Il rapporto tra la sua compagna Francesca Tronca e il ballerino di Amici Valentin Alexandru Dumitrul con cui si è esibita spessissimo in questa edizione, sta diventando sempre più forte e "scoperto".

Da settimane il gossip cavalca le voci di una possibile crisi sentimentale tra il ballerino di Ballando con le stelle e la collega. Valentin e Francesca si sono scambiati due "cuori" su Instagram dopo l’abbandono (polemico) del giovane ex allievo di Maria De Filippi. Non solo: Valentin ha pubblicato anche un video tra le sue storie Instagram taggando la Tronca e commentandolo con un altro cuore. Dettaglio non secondario: il video termina con il bacio focoso in diretta che ha dato il La ai pettegolezzi.