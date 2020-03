Amici, caos totale da Maria De Filippi: nel mirino ci finisce Nicolai, ciò che non può essere accettato

18 marzo 2020 a

a

a

Altre polemiche piovono su Amici, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Spesso e volentieri, infatti, in trasmissione sono andati in onda comportamenti arroganti da parte dei concorrenti. Ultimi fra tutti quello di Nicolai Gorodiskii che nel corso dei giorni non ha fatto altro che destabilizzare la convivenza con gli altri ragazzi. Non solo, perché Timor Steffens è finito nel mirino per essersi rivolto in malo modo all'insegnate, tanto da generare critiche nei confronti della giuria.

Coronavirus troppo devastante, cosa nasconde Signorini agli inquilini del GF VIp: video-messaggio "censurato"

La stessa Alessandra Celentano, che poi però ha chiesto scusa, ha accusato la giuria generando l'ira dei telespettatori, furiosi dopo il trattamento ricevuto da Valentin Alexandru Dumitru. Ed è proprio questo stato di cose che continua ad alimentare polemiche a non finire sul Web.