Amici, il retroscena di Vanessa Incontrada: quella telefonata di Maria De Filippi, ora si capisce tutto?

Vanessa Incontrada, in una intervista a Tv Sorrisi e canzoni, ha parlato del rapporto speciale che ha instaurato con Maria De Filippi e della sua esperienza ad Amici 2020. L'attrice e la conduttrice hanno ora un legame strettissimo, affettuoso, insomma sono diventate davvero molta amiche. La Incontrada ha anche svelato come Maria le ha proposto di partecipare al talent show.

“È stata una telefonata di Maria: ‘Che dici se…’, io ho risposto subito sì. Non ci ho pensato un attimo perché io scelgo sempre le cose d’istinto. […]", ha raccontato la Incontrada: "Tra noi c’è un rapporto di stima: non abbiamo bisogno di tante parole, capisco subito ciò che pensa, però c’è una grande fisicità, che per me è importante”.