Serale Amici, l'ex concorrente furiosa con Ponte e i giudici di ballo: "Una vita di studi buttata nel c***"

La polemica sui giudici di ballo è uno dei temi più caldi di questa edizione di Amici. Anche nel corso del quarto serale c’è stata una discussione sulla sfida tra Javier e Nicolai, con Maria De Filippi che ha chiesto l’intervento di Eleonora Abbagnato per smentire Alessandra Celentano. Stavolta però ci è finito di mezzo anche Gabry Ponte per aver detto che non usciremo mai da questo dilemma perché entrano in ballo i gusti personali.

La Celentano continua invece a sostenere che c’è una differenza enorme a favore di Javier per quanto riguarda la tecnica e questo basta per definirlo oggettivamente un ballerino migliore di Nicolai. Sulla vicenda è intervenuta anche Karina Samoylenko, concorrente di Amici 19 che è stata eliminata prima del serale. “Un minuto di silenzio - ha scritto sui social con tono molto polemico nei confronti di chi ha sminuito la tecnica - per gli idioti dei ballerini che a quanto pare buttano nel c***o una vita a studiare una scienza che non è esatta. Soprattutto per quei cogl***i dei classici che poverini si fanno secoli di sacrifici per imparare diecimila passi”.