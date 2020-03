Grande Fratello Vip, Sossio Aruta irride Fernanda Lessa. La chat segreta: "Bestia d'uomo, non ti fai schifo da solo?"

28 marzo 2020 a

Dopo i veleni nella casa del Grande Fratello Vip tra Sossio Aruta e Fernanda Lessa per "colpa" della preghiera della modella, spunta la chat segreta tra la compagna del calciatore/tronista, Ursula Bennardo, e il marito della Lessa, Luca. Zocchi. L'ex dama del Trono Over di Uomini e donne ha reso noti gli insulti che l'uomo ha riservato a Sossio, che aveva dileggiato la Lessa per il momento di spiritualità. Aruta viene definito da Zocchi "ignorante", "bestia d’uomo", "decerebrato", con chiosa "non ti fai schifo da solo".

La Bennardo ha risposto per le rime, sempre in forma privata (prima di rendere tutto pubblico): "Comunque piacere sono Ursula, la sua compagna e credimi meglio un compagno come Sossio, che non ha studiato molto nella vita perché ha fatto altro ma una buona spontanea e ingenua che un essere come te forse colto ma cattivo e in cerca di fama. Tu sei pazzo e alcolizzato, credimi. Le persone come te mi fanno paura". Si attendono fuochi d'artificio a Mediaset.