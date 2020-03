Grande Fratello Vip, Sossio Aruta e la proposta di matrimonio sulla lavagna: la reazione di Ursula Bennardo

Francesco Fredella 28 marzo 2020 a

a

a

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, distanti l’uno dall’altra, regalano un’altra chicca di gossip. Dopo Temptation arriva il Grande Fratello vip. E anche la proposta di matrimonio plateale che l’ex di Uomini e donne affida ad una lavagna nella casa. “Purtroppo la tua lettera ancora non l’ho ricevuta. Forse me la porterai direttamente tu”, risponde Ursula. Sbotta, scherza? Non si sa. Sembra un po’ spigoloso il suo atteggiamento.

"Bestia d'uomo, non ti fai schifo da solo?". La chat segreta che travolge il GF Vip: Sossio irride la Lessa, finisce male

Nei giorni scorsi Ursula è stata protagonista di un lite sui social senza precedenti col marito di Fernanda Lessa a cui, addirittura, ha dato dell’ubriacone. Una vera e propria offesa senza precedenti. “L’unico motivo per cui sono andato in tv, vergognandomi, è per difendere mia moglie e nulla di più... Non a caso indosso gli occhiali perché provo vergogna”, aveva detto il marito di Fernanda. E Ursula: “Tu sei pazzo, alcolizzato. Le persone come te mi fanno paura”. Parole e offese che non dovrebbero mai essere utilizzate sui social. E non solo. Un atteggiamento da vero hater. Un atteggiamento da condannare. Assolutamente.