Storie Italiane, indiscrezione su Eleonora Daniele: "Non ferma il programma? Ecco come la chiamano nei corridoi della Rai"

Roiberto Alessi 29 marzo 2020

a

a

Se dagli studi televisivi sono in molti a tenersi alla larga, visto che giornalisti e tecnici sono gli stessi che poi bazzicano in ospedali tra medici e pazienti del coronavirus, c' è anche chi non fa una piega e resiste stoica come lei sola. Parlo di Eleonora Daniele che tutti i giorni conduce un paio d'ore di diretta con il suo Storie Italiane su Rai 1, campione di share, due ore tutte sul filo dell' attualità più dura (Covid, case occupate, violenza sulle donne e una serie di temi indigesti che però interessano più che mai, visto il gradimento dei telespettatori). La cosa in sé va pure bene (sono centinaia i giornalisti e operatori che non mollano il colpo), ma lei, che è sposata al conte Giulio Tassoni, fa la differenza, visto che è pure incinta e a giugno nasce una bambina, Carlotta. Non a caso in Rai la chiamano Dura de' duris.

