Iene, il programma di Italia 1 non torna ancora in tv: la quarantena prosegue per altre 3 settimane

Il ritorno de Le Iene, dopo il periodo di quarantena, slitta ancora. Il programma di approfondimento e di attualità di Italia 1 riprenderà solo il prossimo 23 aprile. Una scelta decisa dai vertici Mediaset. Con un post apparso sul profilo Instagram della trasmissione, Le Iene hanno spiegato anche uno dei loro “colleghi” è risultato essere positivo al test del Coronavirus.

"Siamo pronti ma andiamo in panchina". Le Iene ancora in quarantena. Coronavirus, Mediaset cambia tutto

Il programma era previsto per il 25 marzo, al termine delle misure restrittive, messe a punto per evitare il contagio. Tuttavia nel corso di queste settimane le disposizioni sono cambiate di volta in volta, e così la chiusura di molte attività ha fatto slittare Le Iene alla data del 9 aprile. Ed ora ecco un altro rinvio di altre due settimane. Sperando non ce ne siano altri ancora.