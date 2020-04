Grande Fratello Vip, Antonio Zequila si vendica di Sossio Aruta: "A proposito di cafone antisportivo...", il passato scabroso dell'ex tronista

04 aprile 2020 a

a

a

Da Antonio Zequila una pugnalata a Sossio Aruta alla vigilia della finalissima del Grande Fratello Vip. L'attore napoletano è uscito a sorpresa al televoto dopo giorni di screzi e tensioni con l'ex calciatore e tronista di Uomini e donne. Vendetta fredda: sul proprio profilo Instagra, Zequila ha ricordato una vicenda piuttosto scabrosa nel passato professionale di Aruta: "Solo per coerenza e rientrando nel gioco del Grande Fratello… ieri il signor Sossio Aruta mi ha apostrofato col termine di cafone e antisportivo. Lui è il vero sportivo…. esempio di calcio, complimenti!". Il riferimento è a una squalifica di Sossio avvenuta in occasione di Frosone-Latina.

"Dopo la morte di mio padre". Un male oscuro, Zequila confessa: il dramma che ha tenuto nascosto al Gf Vip

Che Zequila, Antonella Elia a parte, non sia stato amatissimo nella casa lo confermano anche Patrick Pugliese e Paola Di Benedetto, che alla fine della semifinale hanno fatto nuovamente polemica nei suoi confronti. "Ho fatto la figura che non so rispondere o di quello che non sa rispondere? Ho detto la parola cog*** e non volevo dirla ma si è comportato proprio da cog***”, ha accusato Patrick, mentre Paola ha rincarato: "Di fronte alla mia provocazione, quando ho chiesto a Pupo di riferirgli che ero arrivata in finale, aveva l’ultima possibilità di uscirne da signore e invece ha detto 'Sei in finale ma non è detto che vinci'".