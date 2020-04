Amici, Timor Steffens risponde a Maria De Filippi: "Rispetto per Nicolai? Va guadagnato"

05 aprile 2020 a

La diciannovesima edizione di Amici ha incoronato Gaia in qualità di vincitrice, ma tengono ancora banco le polemiche legate a Nicolai. In generale la categoria ballo si è contraddistinta per gli scontri tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano, che hanno aggiunto un po' di sano pepe al programma. Adesso però torna a parlare anche Timor Steffens che, proprio come la maestra di ballo, non si era alzato al momento dell'eliminazione di Nicolai durante la finalissima. La De Filippi aveva rimproverato i due, adesso Steffens si è espresso a riguardo sui social: "Il rispetto va guadagnato e non è dovuto. La standing ovation è una forma di applauso in cui membri di un pubblico seduto, dopo aver visto delle esibizioni straordinarie, sentono il bisogno di alzarsi e applaudire. È qualcosa che ti stai guadagnando. Se io faccio una standing ovation significa che ho molto rispetto per te e una vera ammirazione che viene dal profondo del cuore per te e per le tue prestazioni sul palco (e non è questo il caso, ndr). Io non fingo. Mai".