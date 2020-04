Che tempo che fa, Luciana Littizzetto contro la Ue: "Mi stai sulla minch*** europea", gelo di Fabio Fazio

06 aprile 2020 a

Clamoroso: Luciana Littizzetto diventa "salviniana". La comica torinese, ospite in collegamento a Che tempo che fa di domenica 5 aprile, punta infatti il dito contro l'Europa che, nei giorni dell'emergenza coronavirus, sta abbandonando l'Italia. "Volevo ricordarvi che Unione Europea dovrebbe voler dire che siamo uniti e che ci aiutiamo a vicenda. Altrimenti l'avremmo chiamata separazione europea, disgregazione europea o al limite mi stai sulla minch*** europea", attacca la Littizzetto. E ancora: "'Europa giusta, senza frontiera, dell'erasmus, de i ragazzi sono il nostro futuro, ha bisogno di noi. Anche di noi italiani, perché noi siamo lo stivale d'Europa che già si regge su una gamba sola: se cadiamo noi, cadete tutti", conclude. Insomma, Luciana un po' come Salvini. Il tutto in casa di Fabio Fazio...

