Che tempo che fa, Stefania Azzolina? "Avete notato che...", l'ombra di Sabina Guzzanti

06 aprile 2020 a

Tra gli ospiti in collegamento con Fabio Fazio, nella puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 2 domenica 5 aprile, ecco anche Stefania Azzolina, il ministro dell'Istruzione grillino, la quale faceva il punto sull'anno scolastico funestato dal coronavirus, sulle prospettive di ripresa e sulle possibili modalità con cui verrà affrontato l'esame di maturità. Ma oltre ai contenuti, i telespettatori hanno notato anche qualcosa di differente. Come nota TvBlog, infatti, in rete si è scatenato il tam-tam. La ragione? Quella che sarebbe una clamorosa somiglianza della Azzolina a. In molti, infatti, facevano notare come assomigliasse moltissimo a Sabina Guzzanti, soprattutto per quel che concerne le espressioni del viso. E, in effetti, una qual certa somiglianza appare davvero evidente. Ma non solo: a ricordare la Guzzanti anche la scenografia della quale parlava, i gesti, i tagli di luce. Tra quelli che la hanno paragonata alla comica, anche Andrea Vianello, su Twitter:

