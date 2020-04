Amici, Nicolai Gorodiskii e la confessione dopo la finale: "Non avevo possibilità"

Francesco Fredella 07 aprile 2020 a

Continua a far parlare di sé anche dopo i titoli di coda di Amici. In una delle edizioni più strane della storia della tv, flagellata dal Coronavirus, Nicolai Gorodiskii è ancora gettonatissimo in Rete. Sta facendo parlare di sé soprattutto per quello che è accaduto nei giorni scorsi quando ha ricevuto un provvedimento disciplinare durante il serale di Maria De Filippi.

“Sapevo che il pubblico – scrive Gorodiskii – mi ha conosciuto tardi, quindi sapevo che non avevo chance con il pubblico ma sta migliorando ultimamente”. Insomma, l’allievo di Amici sembra voler fare un po’ il bilancio di quello che è accaduto nell’ultima edizione, dove spesso è stato tratteggiato per il suo carattere a tratti “spigoloso”.

Amici, Francesca Tocca sbrocca: "Mi avete rotto i co***". Tensione con Valentin?

Adesso Nicolai Gorodiskii sta trascorrendo la quarantena a Perugia nella sua casa, dove è ospite un altro ex concorrente dell’ultima edizione di Amici: Javier Rojas. Un’edizione piena di colpi di scena. Infatti, tra le tante cose, Francesco Bertoli ha deciso di andare a convivere con Giulia Molino. Mentre è ancora un polverone tra l’insegnante Francesca Tocca (sposata con Raimondo Todaro) e Valentin. Lui aveva ammesso un flirt. Lei ha frenato. E sui social, ieri, ha letteralmente sbottato.

