Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia frantuma le regole: in collegamento in diretta con Paolo Ciavarro nonostante la squalifica

09 aprile 2020 a

Strappo alla regola per la finale del Grande Fratello Vip. Nonostante sia stata squalificata, Clizia Incorvaia torna in collegamento per salutare il suo amato Paolo Ciavarro, secondo classificato, con cui è iniziata una storia dentro la casa. E forse proprio in qualità di fidanzata, e non ex concorrente, Alfonso Signorini ha pensato bene di darle spazio, prima mostrando un video girato dalla influencer dalla Sicilia, per mostrare la depandance che attende Paolo per la sua dolcissima e romantica quarantena da coronavirus. Poi, sorpresa, Clizia è intervenuta in diretta parlando proprio con Ciavarro.

"Che bella che sei - è esploso di gioia il ragazzo -. Sono imbarazzatissimo come immagini. Mi manchi da morire, non vedo l’ora di poterti vedere. E sei bella". "Vorrei tanto abbracciarti forte, sono emozionatissima - ha ricambiato la Incorvaia -. E ricorda che hai già vinto". "Abbiamo già vinto!", ribatte Ciavarro. Per la cronaca, a vincere davvero è stata solo Paola Di Benedetto, per cui Clizia non aveva avuto parole tenere nei giorni scorsi.

