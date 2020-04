Detto Fatto, Bianca Guaccero: "Programma cancellato? Se fosse vero...", la replica alle indiscrezioni

10 aprile 2020 a

Bianca Guaccero chiarisce una volta per tutte la situazione di Detto Fatto. Negli ultimi giorni si erano fatte sempre più insistenti le voci secondo cui il programma sarebbe uscito dal palinsesto di Rai2 al termine della stagione, ma la conduttrice ha smentito categoricamente. Dichiarando a chiare lettere ai propri fan che se ci fosse stata davvero la chiusura del suo show, ne avrebbe parlato direttamente lei. “Io voglio dirvi solo questo, e poi non torno più sull’argomento. Ne hanno scritte di tutti i colori, non fidatevi. È tutto apposto, si torna presto checché ne scrivano”, è stato l’intervento della Guaccero.

