Amici, Alberto D'Urso confessa: "Un dramma", cosa si è abbattuto sullo show della De Filippi

Si racconta, Alberto Urso, l'ex vincitore di Amici. Lo fa in una lunga intervista concessa a Chi di Alfonso Signorini, dove svela anche come trascorre la sua quarantena. E non solo, parla anche del programma di Maria De Filippi che lo ha lanciato: "Quest'anno per Amici è stato un anno diverso. Vivere il programma senza pubblico è brutto. Per il nostro mestiere avere il riscontro del pubblico è fondamentale", rimarca il tenore. "Un dramma" il fatto che verso la fine del programma non fossero concessi neppure contatti fisici. "Io vivo per il contattato fisico, sono caliente. Per me è stato un dramma. Non ricevere affetto fisico è dura, un po’ per tutti", sottolinea. Infine, conclude: "Sono contento del trionfo di Gaia. Poi mi piace molto Giulia. Javier è stato un grande". Queste le personalissime pagelle di Urso sull'ultime edizione di Amici.

