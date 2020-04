Paolo Bonolis, Bim Bum Bam tra passato e futuro: "Voglio spiegare cose ma in maniera divertente"

13 aprile 2020 a

a

a

L’emergenza coronavirus offre tanto tempo per riflettere e ripercorrere il passato, ma anche per immaginare il futuro. Ospite di Rtl 102.5, Paolo Bonolis ha risposto a tante curiosità degli ascoltatori riguardo alla sua carriera televisiva di successo. Il noto conduttore ha svelato di voler provare a realizzare alcuni documentari, riprendendo lo stile divertente di Bim Bum Bam, uno dei suoi programmi storici. “Mi piacerebbe spiegare cose ma in maniera divertente, dalla documentaristica della natura a quella storica, qualsiasi tipo di argomento può essere narrato in maniera divertente. È un po’ uno stile che avevo preso ai tempi di Bim Bum Bam - ha ricordato Bonolis - dove mi rendevo conto che, quando volevi provare ad insegnare delle cose ai bambini, potevi insegnargliene una o due a puntata, facendoli divertire”.

"Lo rifarei". Paolo Bonolis non resiste a Sanremo a una condizione: addio Ariston

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.