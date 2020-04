Vita da copertina, chiude il programma di Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci: l'indiscrezione

Francesco Fredella 13 aprile 2020 a

a

a

Un’indiscrezione parla della chiusura di Vita da copertina, il programma di Giovanni Ciacci e Elenoire Casalegno (in onda su Tv8). Al momento si tratta di una voce di corridoio, nulla di più. I diretti interessati sull’argomento non si esprimono. Ma tra gli addetti ai lavori prende piede questa spifferata. E sul settimanale Vero spunta una frase choc riferita al programma di Ciacci e la Casalegno: “Tra le ragioni, a quanto pare, gli ascolti inferiori rispetto alle aspettative della Rete”. Mistero.

In queste settimane iniziano a delinearsi i nuovi palinsesti (estivi e autunnali), che ai tempi del Coronavirus potrebbero subire alcune trasformazioni. Si dice che gli ascolti del format di Ciacci e la Casalegno non abbiano soddisfatto le aspettative dei dirigenti di Tv8. Ma c’è da aggiungere che il Covid-19 ha stravolto tutti i programmi, innanzitutto quelli da sempre campioni di share. Quindi anche per la coppia Casalegno-Ciacci potrebbe essere solo una parentesi il calo degli ascolti. Tra l’altro il programma si è fermato dopo le decisioni del Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Tornerà in onda al più presto? Questo non lo sapremo sicuramente fino al 3 maggio, data per adesso nell’agenda di tutti. Non sappiamo se ci sarà un nuovo DPCM del presidente del Consiglio Conte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.