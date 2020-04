Grande Fratello Vip, il video di Fernanda Lessa: pugnalata con le forbici, polemiche e replica

14 aprile 2020 a

Bufera su Fernanda Lessa dopo il Grande Fratello Vip. I concorrenti della quarta edizione sono passati dalla quarantena nella casa più spiata d’Italia a quella nelle loro abitazioni, ma intanto restano molto attivi sui social. In particolare su Instagram, tra dirette congiunte e story per passare il tempo durante l’emergenza coronavirus. La sudamericana è però stata attaccata per un video in cui fa il gesto di pugnalarsi allo stomaco con un paio di forbici e con tanto di occhi spiritici. Un gesto ironico che però per qualcuno è violento, tanto da meritare insulti del tipo “ha bisogno di un recupero psichiatrico”, come dichiarato da Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta. La Lessa si è difesa esponendo il suo punto di vista: “Persone nel mondo digitale: ‘Fernanda cattiva influenza’. Stessa persona quando accende la tv: ‘Gomorra, Trono di Spade, casa di Carta, Breaking Bad, Walking Dead, Peaky Blinders, horror e trash generale’”.

