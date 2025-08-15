Reazione a Catena, "almeno loro no": cos'è successo ai titoli di coda

I Passatempi, Leonardo, Andrea e Bruno, campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, hanno confermato il titolo anche nella puntata in onda questa sera, venerdì 15 agosto. I campioni sono giunti, dunque, all’ultima parola con 14.750 euro. Il primo indizio a loro disposizione era la parola Secondo, il secondo iniziava con Sp e terminava con O, ignoto il terzo, che i Passatmepi hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 7375 euro. Dopo aver discusso tra di loro, hanno voluto puntare tutto su Spaccato. E hanno fatto bene, era proprio quella la risposta corretta.

"Almeno non arrivano con cifre bassissime come capitato le scorse settimane #reazioneacatena", ha commentato un utente sulla piattaforma X. Un altro invece: "Dai che alla fine son bravini! #reazioneacatena". "Oggi hanno fatto pena tutte e due le squadre #reazioneacatena", ha scritto invece un altro telespettatore riferendosi non solo ai campioni ma anche agli sfidanti di quest'ultima puntata.