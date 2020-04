Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e il raptus che non avete visto: "Ho spaccato un piatto, davanti a lui"

16 aprile 2020 a

Adriana Volpe ha rivelato un retroscena riguardante Andrea Montovoli, che ha lasciato spontaneamente la casa del Grande Fratello Vip nonostante fosse ritenuto dal pubblico uno dei possibili vincitori. Ma il giovane attore sentiva di aver già concluso il suo percorso all’interno del reality di Canale 5 e ha voluto a tutti i costi uscire dalla “reclusione” forzata che gli portava alla mente brutti ricordi. In una conversazione mai andata in onda, la Volpe ha cercato in tutti i modi di convincerlo a restare: “Eravamo seduti vicino al tavolo da pranzo e ad un certo punto mi disse Adriana, ho bisogno di uscire perché non so più che tipo di reazioni potrei avere all’interno della casa. Ho fatto un percorso immenso qua dentro, è uscito qualcosa di represso che avevo e che ora è emerso. Se resto dentro la casa potrei avere reazioni di cui poi mi pentirei, potrei non so, spaccare una cosa’”. “A quel punto - ha continuato la Volpe - ho preso un piatto e l’ho lanciato per terra e si è rotto in mille pezzi. Gli ho detto: ‘Sì è rotto, hai visto? Che è successo? Niente! Al massimo te lo decurtano da cachet, ti prego rimani!’. Ma lui mi rispose: ‘È una visione egoistica che tu hai’, ed era vero. Lui per me era importante”.

