Rai, Luca Argentero da record: nuove puntate in vista per Doc-nelle tue mani?

Francesco Fredella 17 aprile 2020 a

a

a

Successo senza precedenti. “Doc - nelle tue mani”, la serie tv di Rai1 con Luca Argentero, chiude in bellezza. Share altissimo, intorno al 30%. Proprio come avviene con Montalbano. Ancora una volta la fiction di Rai1 è imbattibile. Luca Argentero è il protagonista della serie ambientata in un ospedale ed insieme a lui ci sono Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon (rispettivamente interpretano Andrea Fanti, Lorenzo Lazzarini e Riccardo Bonvegna).

Del Debbio, il pubblico in collegamento virtuale? Che topica: alle spalle del conduttore, questa "cosina" | Guarda

Adesso arriva la bella notizia per i dottori: la nuova serie è dietro l’angolo. Infatti, già si parla di altre quattro puntate che sono in dirittura d’arrivo. Mancherebbero, infatti, poche scene che sono state bloccate a causa dell’emergenza sanitaria. Secondo voci di corridoio, che trapelano da viale Mazzini, le nuove puntate potrebbero andare in onda già nel prossimo autunno. Bocche cucite, invece, su quello che accadrà. Nessuna anticipazione per ora sulla trama. Sembra che in un episodio si parlerà di un virus. Probabilmente la trama potrà prendere spunto da quello che sta accadendo in Italia in questi mesi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.