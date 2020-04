Live non è la d'Urso, Barbara d'Urso torna in diretta con una puntata scoppiettante. Tutte le anticipazioni

Francesco Fredella 18 aprile 2020 a

a

a

Dopo una settimana di pausa in occasione di Pasqua, Live non è la d’Urso scalda i motori. Una super puntata domani in diretta da Cologno Monzese. Nell’appuntamento della domenica sera, che fa tremare la concorrenza con ascolti altissimi, ci sarà come sempre un’ampia parte dedicata al Coronavirus. Specialisti e istituzioni si confronteranno su un tema delicatissimo. Ma nella seconda parte ci sarà la pagina dedicata al Grande Fratello vip con tantissimi ospiti in collegamento da casa. “Ci sarà Antonella Elia col suo fidanzato, ci sarà Adriana Volpe, ci sarà Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e molti altri. E riapriremo le porte del nostro meraviglioso Drive In!”, racconta la regina di Cologno Monzese.

"Antonella Elia ha dei problemi, cosa mi ha detto la psicologa del GF Vip". Bomba privatissima di Patrick

Con oltre 2,6 milioni di follower su Instagram, la d’Urso proprio ieri ha pubblicato un tutorial seguendo le istruzioni di un medico ospite del suo Pomeriggio5. “Un po’ di olio di oliva sulla mani, a mo’ di crema, poi metto i guanti”, ha raccontato ai follower Barbarella. Un metodo da provare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.