Le Iene, la denuncia di un 46enne di Torino multato a Pasqua per aver fatto sesso

Un 46 di Torino che a Pasqua è stato multato di 533 euro per aver fatto sesso con una amica, ha voluto raccontare la sua disavventura alle Iene. "Sono turbato. Da due giorni non sto dormendo. Ho ricevuto anche messaggi di morte. Non ho fatto neanche in tempo ad arrivare a casa che già mi chiamavano per quel filmato”, sostiene il 46enne alla redazione del programma di Italia Uno.

Ma cosa è successo? La mattina di Pasqua l'uomo è in viaggio su un’auto a noleggio. È da solo, la pattuglia lo ferma e inizia il controllo. "Gli agenti mi hanno chiesto per quale motivo fossi in giro e io ho detto subito la verità: ero andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica. Volevo pagare quella multa e fine”, racconta il 46enne. "Mi hanno fatto stare seduto in auto, mi hanno vietato di usare il cellulare per una chiamata. Invece loro hanno fatto un video a mia insaputa. Si sono presi gioco di me”, sostiene. Nel filmato mostrano il verbale e ironizzano nei suoi confronti . “Ma soprattutto si vede il mio nome e dove abito ed è stato l’inizio dell’incubo”, racconta. “C’è chi mi ha scritto per esprimermi solidarietà, chi mi offre assistenza legale. Ma c’è anche chi mi ha mandato minacce di morte”.

