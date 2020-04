Che tempo che fa, sfogo di Luciana Littizzetto: "Magari non a pagina 28, di fianco ai necrologi"

20 aprile 2020 a

a

a

Da piemontese doc, nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha qualcosa da ridire. Da Fabio Fazio, su Rai 2, si parla dell'emergenza coronavirus, nel dettaglio dell'attenzione mediatica riservata al deflagrante caso-Lombarida. Un po' troppa, per la Littizzetto, rispetto a quanta in meno ne è stata data al suo Piemonte, appunto. E la comica lo dice chiaro e tondo: "Non è che potete anche occuparvi anche un po' di noi, anche della Toscana e delle Marche. Anche solo un inviato al Tg1, scrivere due righe. Due eh, non di più. Magari non a pagina 28 accanto ai necrologi, che ormai non c'è più posto", conclude con amarezza la Littizzetto.

Clamorosa sconfitta per Fabio Fazio nel giorno di Pasqua: senza concorrenti... il dato che fa riflettere la Rai

Calderoli: "Mancava solo Travaglio". Fazio, altro scandalo: fango su Fontana e Lombardia, zero contraddittorio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.